Stadt will mobiles Impfen optimieren

Der Ansturm auf das mobile Impfangebot am Wochenende in Oldentrup und Sennestadt hat nicht nur den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) vor Ort überrascht. Der hatte, wie berichtet, kurzfristig die Zahl der Impfstraßen auf drei ausbauen müssen. Auch für die Stadt war das schwer vorhersehbar.

Nach dem Ansturm bei den mobilen Impfaktionen am Wochenende will die Stadt das Verfahren verbessern.

Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger kündigte am Montag an, „möglichst schnell in Absprache mit dem ASB und dem Ärztlichen Leiter das Vorgehen bei den mobilen Impfaktionen“ anzupassen und die Abläufe zu optimieren. Impfwillige mussten teils mehrere Stunden in der Warteschlange stehen, auch Menschen mit Behinderung kamen nicht schneller an die Reihe. Nürnberger: „Wir werden dafür sorgen, dass ältere und körperlich beeinträchtigte Personen bevorzugt drankommen.“