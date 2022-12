Stadt zahlt 18 Millionen Euro mehr für Energie

Bielefelds städtischer Immobilienbetrieb weist angeblichen Schaden durch Zockerei am Strom- und Gasmarkt zurück

Bielefeld

Hat sich die Stadt beim Einkauf von Strom und Gas für ihre Immobilien verzockt? Baudezernent Gregor Moss, zugleich Erster Betriebsleiter des städtischen Immobilienservicebetriebs (ISB), wies die Vorwürfe im ISB-Ausschuss am Donnerstag zurück. Der ISB geht davon aus, dass aufgrund der gestiegenen Preise 2023 maximal 18 Millionen Euro zusätzlich an Kosten für den Bezug von Energie anfallen werden. Das entspreche den Erwartungen im Wirtschaftsplan des ISB, in dem vorsorglich 20 Millionen Euro eingeplant seien.

Von Peter Bollig