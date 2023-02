Flasche auf Kopf zertrümmert: Gewaltausbruch in Bielefelder Stadtbahn

Drei Mädchen (14/15/16) sollen in einer Bielefelder Stadtbahn im Alkoholrausch einen Fahrgast angegriffen haben. Bei der Attacke in der Linie 3 wurde dem Opfer, einem 21-jährigen Bielefelder, unter anderem eine Bierflasche auf dem Kopf zerschlagen. Der junge Mann musste mit Schädelverletzungen ins Krankenhaus.

Einsatz für Polizei und Rettungsdienst in der Bielefelder Innenstadt: An der Haltestelle Rathaus stoppte die Bahn mit dem verletzten Bielefelder.

Die Attacke ereignete sich Polizeiangaben zufolge am Donnerstag (23. Februar) gegen 13.30 Uhr in der Richtung Babenhausen-Süd fahrenden Bahn zwischen den Haltestellen Dürkopp Tor 6 und Rathaus. Dort stoppte der Bahnfahrer die Linie 3, Polizei und Rettungsdienst wurden zum Niederwall alarmiert.

„Beamte der Stadtwache trafen an der Bahn auf einen Geschädigten mit einer Kopfplatzwunde. Nach Angaben der Mitfahrer hatten sich zunächst drei junge Mädchen in der Bahn auffällig benommen“, berichtete ein Polizeisprecher.

Mädchen-Gruppe benahm sich in Bielefelder Bahn daneben

Die Minderjährigen hätten auf den Boden gespuckt und Bier aus Flaschen verspritzt. „Der später geschädigte 21-jährige Bielefelder sprach die Mädchen an und forderte sie auf, dies zu unterlassen. Daraufhin schlug ihm eines der Mädchen eine leere Bierflasche an den Kopf. Die Flasche zerbrach dabei“, sagte der Polizeisprecher.

Ein weiteres Mädchen habe seine Flasche in Richtung des Geschädigten geworfen. Die Flasche sei im Wagon in eine Absperrscheibe an einer Tür eingeschlagen. „Sowohl die Flasche als auch die Scheibe zerbrachen. Das dritte Mädchen trat dem Geschädigten in den Rücken“, hieß es von der Polizei.

Als die Bahn dann an der Haltestelle Rathaus angehalten habe, seien die Mädchen geflüchtet. Polizisten hätten die jugendlichen Tatverdächtigen später an der Heeper Straße vorläufig festgenommen.

Strafverfahren gegen Täterinnen eingeleitet

„Zwei Mädchen mussten aufgrund ihrer Alkoholisierung auf Anordnung der zuständigen Richterin eine Blutprobe abgeben. Danach wurden sie im zuständigen Kommissariat erkennungsdienstlich behandelt“, sagte der Polizeisprecher.

Die Mädchen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren seien anschließend den Erziehungsberechtigten übergeben worden. Der Opfer aus der Bahn wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

„Gegen die drei Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet“, teilte die Polizei Bielefeld mit.