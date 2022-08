Pechsträhne auf der Linie 1

Ein Tesla ist am Montagnachmittag in Bielefeld vor eine Stadtbahn der Linie 1 geraten und wurde vom Zug gerammt. Gut eine Stunde später kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen einer Bahn der Linie 1 und einem Bus an der Endhaltestelle Schildesche.

Erst Zusammenstoß auf Beckhausstraße in Bielefeld, dann an der Endhaltestelle Schildesche

Der Fahrer des E-Autos hatte beim Linksabbiegen in Schildesche der Bahn die Vorfahrt genommen. Die Bahnstrecke wurde gesperrt, die Verkehrsbetriebe setzten Busse ein.

Der 46-jährige Autofahrer aus Bielefelder war nach ersten Erkenntnissen kurz nach 14 Uhr auf der Beckhausstraße in Richtung Schildesche unterwegs. In Höhe der Straße Meierfeld wollte er offenbar nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer die aus seiner Sicht von hinten kommende, parallel zum ihm fahrende Stadtbahnlinie 1.

Trotz Schnellbremsung des etwa 68 Tonnen schweren Doppelzuges (Leergewicht) konnte der 53-jährige Bahnfahrer den Aufprall nicht verhindern. Sowohl die Bahn vom Typ M8D als auch das Elektroauto wurden an Front und Seiten beschädigt.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Für beide Fahrzeuge war die Fahrt aber zu Ende. Der Tesla wurde abgeschleppt. Die Stadtbahn musste ins Depot in Sieker. Der Schaden liegt Polizeiangaben zufolge im fünfstelligen Bereich. Der Tesla soll sogar Totalschaden erlitten haben.

Während der Bergungsarbeiten und für die Zeit der Unfallaufnahme war die Strecke der Linie 1 zwischen den Haltestellen Sudbrackstraße und Endhaltestelle für etwa 50 Minuten gesperrt. Die Verkehrsbetriebe Mobiel setzen während dieser Zeit Busse im Schienenersatzverkehr ein.

Die Strecke war nach dem Zusammenstoß zwischen Bahn und Auto gerade wieder frei, da kam es gegen 15.15 Uhr zum nächsten Unfall. An der Endhaltestelle An der Reegt kollidierten eine von Schildesche in Richtung Senne wendende Stadtbahn und ein Linienbus, sagte Mobiel-Sprecher Sebastian Bauer auf Anfrage. Die Bahn fährt dort im Bogen über die große Bushaltestelle für die Verbindungen unter anderem in den Norden Bielefelds .

Menschen wurden beim Zusammenstoß zwischen Bahn und Bus nicht verletzt, doch der Verkehr der Linie 1 war wieder gestört. Bis 16.45 Uhr fuhren die Bahnen nur bis zur Haltestelle Kattenkamp und wendeten dort. Wer in den Schildescher Ortskern wollte, musste in den Bus umsteigen.

Zurück zum Unfall zwischen Bahn und Auto auf der Beckhausstraße. Dieser reiht sich in eine Vielzahl von derartigen Karambolagen in dem Bereich ein.

An der Beckhausstraße und deren Einmündungen kommt es seit Jahren immer wieder zu Unfällen, weil abbiegende Autofahrer die Linie 1 übersehen. Ein Unfallschwerpunkt ist die Ecke Beckhaus-/Deciusstraße., wo sogar schon Menschen bei Zusammenstößen mit der Stadtbahn gestorben sind. Erst zu Jahresanfang wurde dort über eine Ampelanlage diskutiert. Geschehen ist bis heute nichts.