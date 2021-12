Stadtbahn und zwei Autos kollidieren in Bielefeld

Unfall am Donnerstagmorgen auf der Jöllenbecker Straße: in Höhe des Penny-Marktes sind zwei Autos und eine Stadtbahn kollidiert.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr. Eine 38-jährige Bielefelderin befuhr in einem Opel die Jöllenbecker Straße in Richtung stadteinwärts. Sie beabsichtigt die von hinten nahende Stadtbahn an ihr vorbeifahren zu lassen, um nach links auf den Penny-Parkplatz abzubiegen.