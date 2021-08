Stadtbahn-Unfall in Bielefeld: Opfer ist identifiziert

45-jähriger Mann war in Polen gemeldet - Ermittlungen gegen Bahnfahrer

Bielefeld

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn auf der Herforder Straße ist am Samstagvormittag ein 45-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der in Polen gemeldete Mann in Höhe des Hochbahnsteigs Stadtheider Straße unter den Zug. Inzwischen ermittelt die Polizei gegen den Stadtbahnfahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Von Peter Bollig