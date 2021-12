Stadtbahnausbau hat Priorität

Von den Einwänden der Opposition haben sich die rot-grün-roten Ratskoalitionäre nicht beirren lassen: Mit ihrer Mehrheit setzten sie am Donnerstagabend im Rat den Nahverkehrsplan durch und damit einen wichtigen Baustein in ihrem Konzept zur Verkehrswende.

Damit ist der Weg vorgezeichnet, wie sich der ÖPNV in den nächsten zehn Jahren entwickeln soll. Mehrere hundert Millionen Euro sollen ins Busnetz, vor allem aber in den Ausbau der Stadtbahnlinien investiert werden. Insgesamt soll das Busangebot durch Taktverdichtung und neue Linien, durch eine bessere Anknüpfung auch an Nahverkehrszüge verbessert werden.