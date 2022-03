Stadtbahnlinie 3 fährt wieder

Bielefeld

Schon wieder gibt es Probleme mit der Stadtbahnlinie 3 in Bielefeld. Ein Lkw mit Kranaufbau ist am Mittwoch in Gellershagen mit der Oberleitung kollidiert. Die Jöllenbecker Straße war in dem Bereich gesperrt, die Verkehrsbetriebe Mobiel hatten einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Nach sechseinhalb Stunden konnte die Stadtbahn wieder fahren.

Von Christian Müller und Jens Heinze