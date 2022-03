Stadtbahnschubserin sitzt in U-Haft

Die Frau, die mutmaßlich zweimal in Bielefeld hinterrücks Menschen gegen einfahrende Stadtbahnen geschubst und dabei einen Mann schwer verletzt haben soll, ist gefasst.

Zweimal wurden an der Stadtbahnhaltestelle Schillerstraße wartende Fahrgäste hinterrücks angegriffen und vor einfahrende Züge geschubst.

Die 23-jährige Bielefelderin sitzt wegen zweifachen versuchten Mordes und versuchter gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, berichten die Ermittler von der Mordkommission "Bahn" und die Staatsanwaltschaft. Der wegen anderer Delikte bereits polizeibekannten Frau werden inzwischen drei Taten vorgeworfen. Die offenbar psychisch Kranke soll am Sonntagnachmittag, 27. Februar, auf der Herforder Straße an der Haltestelle Schillerstraße einen ahnungslos auf die Bahn wartenden 21-Jährigen gegen einen einfahrenden, 110 Tonnen schweren Vamos-Doppelzug geschubst haben.