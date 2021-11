Stadtbezirke drängen auf ihre Bauprojekte

Stieghorst/Brackwede

Das riesige Bauprogramm, bei dem die Stadt Bielefeld in den nächsten zehn Jahren 900 Millionen Euro vor alle in Schulgebäude investieren will, stößt auf weitere Kritik in den Stadtbezirken. In den Bezirksvertretungen in Stieghorst und Brackwede stand das Mammut-Vorhaben der Verwaltung am Donnerstag auf der Tagesordnung – und auch dort gab es wie bereits zuvor in anderen Stadtbezirken teils erhebliche Bedenken.

Von Hendrik Uffmann und Kerstin Sewöster