Die Ankündigung der rot-grün-roten Rathauskoalition, die Bildung von Mehrklassen an den weiterführenden Schulen abzuschaffen, kommt beim Bielefelder Stadtelternrat nicht gut an. „Der Elternwille und der Wunsch unserer Kinder mit Blick auf ihre sozialen Kontakte werden durch diesen Antrag mit Füßen getreten“, beklagt der zweite Vorsitzende Tim Seidel. SPD, Linke und Grüne hatten das Thema auf die Tagesordnung des Schulausschusses gesetzt. Dort wurde der Beschluss aber vertagt.

Der Stadtelternrat befürchtet, dass Kinder künftig seltener an die Schule gehen, können, an die sie gerne gehen würden.

Wenn einzelne Schulen mehr Anmeldungen haben als freie Plätze, kann die Stadt bei der Bezirksregierung die Bildung einer Mehrklasse beantragen, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. So wurde zuletzt etwa am Ratsgymnasium der aktuelle fünfte Jahrgang erweitert, weil nicht nur das Rats, sondern alle vier Innenstadtgymnasien Anmeldeüberhänge hatten. Die Koalition will das künftig nicht mehr zulassen, wenn an anderen Schulen einer Schulform noch Plätze frei sind. Die liegen aber meistens in den Außenbezirken.