Kommentar zu den Demos und Lichterspaziergängen in Bielefeld

Bielefeld

„Nein, Bielefelds Stadtgesellschaft ist nicht gespalten. Mögen die Demos an diesem Freitag auch etwas anderes suggerieren: Es gibt nicht die gleichgroßen Gruppen der Impfbefürworter hier und der Impfgegner dort. Es gibt eine übergroße Mehrheit von 84 Prozent der Menschen in Bielefeld, die sich hat impfen lassen, und es gibt eine kleine Minderheit, die das nicht will“, schreibt WESTFALEN-BLATT-Redakteur Michael Schläger in seinem Kommentar.