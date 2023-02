Runkelkrug-Betreiber übernimmt Seidenstickerhalle

Die Runkelkrug-Betriebsgesellschaft Diewa Warenhandels GmbH übernimmt die Gastronomie in der Seidenstickerhalle. Das operative Geschäft verantworten Christian Nahmmacher und Alexandra Spitthöver.

Stadthalle Bielefeld GmbH ermittelt neuen Gastronom in aufwändigem Verfahren

Christian Nahmmacher aus dem Runkelkrug wird neuer Gastronom in der Bielefelder Seidenstickerhalle.

Die beiden folgen auf Gustav Adolf Werning, der mehr als 30 Jahre lang die sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Großveranstaltungen in Bielefelds größter Eventhalle kulinarisch versorgt hatte. Der Zuschlag ist das Ergebnis eines aufwändigen Ausschreibungsverfahrens, an dem zwölf führende, gastronomische Betriebe aus der Region teilgenommen hatten. Sechs waren in die innere Auswahl gekommen. Eine Jury aus vier Experten aus der Eventbranche fragten unter anderem nach wirtschaftlicher Stabilität, Logistik, ausreichendem Fachpersonal und der Expertise für Großveranstaltungen.