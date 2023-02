Stadtorchester sucht Bläser aller Art

Das Brackweder Stadtorchester, ein musikalisches Relikt aus früheren Zeiten der selbstständigen Stadt Brackwede, will sich neu aufstellen und zu allererst mit einem Gerücht aufräumen, das sich seit Jahren hartnäckig im Stadtbezirk hält: Das Ensemble hat seinen gewachsenen Namen niemals aufgegeben, selbst wenn es in den Jahren 2018/2019 gelegentlich unter dem Namen Malteser-Orchester spielte. „Das Brackweder Stadtorchester war immer das Brackweder Stadtorchester und wird es auch bleiben“, betont Vorsitzender Werner Droschke.

Brackweder Ensemble will personell aufrüsten und dockt am Heimathaus an

Die Musiker haben eine mehrjährige Durststrecke hinter sich, was auch, aber nicht ausschließlich, an der Corona-Zeit liegt - ohne Proben, ohne öffentliche Auftritte, ohne jegliche Einnahmen. Tatsächlich sind Mitglieder an der Virus-Erkrankung gestorben. Die schwierige Phase ist zu einem Teil aber auch darin begründet, dass der ursprüngliche Plan, mit den Maltesern zu kooperieren und von da an zweigleisig zu fahren, nicht funktionierte. Daraus entwickelte sich laut Werner Droschke ein langwieriger interner Streit, der viel Kraft und Geld kostete, weil er bis vors Gericht führte. Nun sei das alles endlich durchgestanden, und das Orchester wolle sich neuen Aufgaben widmen.