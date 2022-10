Gaspreisbremse: Was Kunden der Stadtwerke Bielefeld jetzt wissen müssen

Zuletzt hatten die Stadtwerke Bielefeld angekündigt, die Abschlagszahlungen Anfang Oktober automatisch anzupassen. So sollten Kundinnen und Kunden vor hohen Nachzahlungen bewahrt werden. Dieses Vorhaben wurde jedoch nicht in die Tat umgesetzt.

Zuletzt hatten die Stadtwerke Bielefeld angekündigt, die Abschlagszahlungen Anfang Oktober automatisch anzupassen. So sollten Kundinnen und Kunden vor hohen Nachzahlungen bewahrt werden. Dieses Vorhaben wurde jedoch nicht in die Tat umgesetzt. Grund dafür waren die kurzfristige Abschaffung der Gasumlage, die angekündigte Mehrwertsteuersenkung und die Unwägbarkeiten aufgrund der Gaspreisbremse.

Stadtwerke werden Kunden bis Mitte November informieren

Die Abschläge aller Kundinnen und Kunden der Stadtwerke bleiben deshalb zunächst einmal gleich. Sie werden voraussichtlich mit der nächsten Preisanpassung zum 1. Januar automatisch angepasst. Die Stadtwerke Bielefeld werden alle Kundinnen und Kunden bis Mitte November aktiv darüber informieren. Die neuen Abschläge werden dann alle bis dahin verbindlich festgelegten neuen Rahmenbedingungen und Gesetze berücksichtigen.

Vielen Kunden haben Fragen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenzentren der Stadtwerke Bielefeld seien aktuell stark ausgelastet, heißt es von den Stadtwerken. Der Beratungsbedarf hinsichtlich sämtlicher Fragen zur Energiekrise und diverser politischer Beschlüsse ist sehr hoch. Das führt dazu, dass insbesondere an der Service-Hotline immer wieder Wartezeiten entstehen. Die meisten Fragen gehen aktuell zu den folgenden Themen ein:

Senkung der Mehrwertsteuer: Zur Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher wird rückwirkend zum 1. Oktober weniger Mehrwertsteuer auf Erdgaslieferungen und Fernwärme erhoben. Der Bundesrat hat der vorübergehenden Senkung von 19 auf 7 Prozent letzten Freitag abschließend zugestimmt. Die Stadtwerke Bielefeld werden diesen Beschluss umgehend umsetzen, sobald das Gesetz in Kraft getreten ist. Seit dem 1. Oktober wurden bei dem Energie-Unternehmen keine Gas- und Fernwärme-Rechnungen mehr erstellt, weil die Mehrwertsteuersenkung bereits absehbar war. Für alle kommenden Rechnungen wird nun voraussichtlich bis zum 31. März 2024 der niedrigere Satz zu Grunde gelegt.

Preisbremse: Der erste Vorschlag zur Preisbremse für Gas- und Fernwärmekunden ist auch bei den Stadtwerken Bielefeld aktuell in der Prüfung. Der Entwurf der Kommission aus

Expertinnen und Experten sieht eine zweistufige Entlastung vor. In einem ersten Schritt will der Staat im Dezember die Verbraucher mit einem Einmalbetrag unterstützen. Die tatsächliche Preisbremse für Erdgas und Fernwärme soll dann voraussichtlich ab März 2023 folgen. Diese gilt dann für Kundinnen und Kunden mit einem Erdgasjahresverbrauch von bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden, was in Bielefeld etwa 95 Prozent der Stadtwerke-Kunden betrifft.

Was für Industrieunternehmen gilt

Für Industrieunternehmen mit einem Verbrauch über 1,5 Millionen Kilowattstunden gelten ab 1. Januar 2023 gesonderte Entlastungsregelungen. Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Müller sagt: „Ich bin froh, dass es mit diesem Vorschlag eine spürbare Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die Industrie geben wird. Es ist nicht selbstverständlich, dass es bei einem so komplexen Thema schnell eine Einigung gibt. Eine Lösung musste schnell her, gerecht sein und auch noch Sparanreize bieten. Das ist der Expertenkommission offenbar gelungen.“

Preisbremse: Noch viele Fragen offen

Aktuell sind noch viele Fragen zur Umsetzung der Preisbremse bei den Stadtwerken Bielefeld offen. Expertinnen und Experten stellen aber schon seit gestern erste Überlegungen dazu an. Holger Mengedodt, Geschäftsbereichsleiter Markt und Kunde, sagt: „Es handelt sich erstmal nur um einen Zwischenbericht der Kommission. Der Abschlussbericht ist für Ende Oktober geplant und danach folgt erst die politische und rechtliche Umsetzung. Sobald die Preisbremse von der Politik beschlossen wird, gehen wir in die tatsächliche Umsetzung.“

Was für die Dezember-Abrechnung gilt

Einen Hinweis können die Stadtwerke Bielefeld allerdings schon zu der Dezember-Entlastung geben. Die Ermittlung des Entlastungsbetrags erfolgt auf Basis des Verbrauchs, welcher der Abschlagszahlung aus September 2022 zugrunde lag. Holger Mengedodt: „Wir haben die große Befürchtung, dass viele Kundinnen und Kunden nun ihren Abschlag erhöhen wollen, damit der vom Staat übernommene Betrag möglichst groß ausfällt. Das ist allerdings sinnlos. Die Einmalzahlung, die im Dezember vom Staat ausgeschüttet werden soll, hat mit dem Dezember-Abschlag nichts zu tun. Wir bitten all unsere Kundinnen und Kunden aktuell von einseitigen Abschlagserhöhungen oder -senkungen abzusehen.“

Für individuelle Fragen steht der Kundenservice der Stadtwerke Bielefeld weiter bereit. Dafür empfehlen die Stadtwerke eine Kontaktaufnahme per E-Mail über [email protected] In der E-Mail kann auch eine Rückrufbitte unter Angabe einer Telefonnummer enthalten sein.