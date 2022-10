Stadtwerke Bielefeld investieren 20 Millionen Euro

Zwei große Bielefelder Akteure haben eine langfristige Zusammenarbeit in der Informationstechnik vereinbart: Voraussichtlich 2025 ziehen die IT-Server der Universität in das Rechenzentrum der Stadtwerke um.

Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Müller und Dr. Stephan Becker, Kanzler der Universität Bielefeld, haben am Dienstag den entsprechenden Mietvertrag unterzeichnet. Dafür werden die Stadtwerke Bielefeld ihr Rechenzentrum an der Schweriner Straße ab Anfang 2023 mit einer Investition in Höhe von zirka 20 Millionen Euro umfangreich ausbauen.

Das Hauptgebäude der Universität wird in sechs Bauabschnitten großflächig saniert und modernisiert. Im Zuge dieser Arbeiten räumt das BITS, das Bielefelder IT Servicezentrum (Hochschulrechenzentrum) der Uni, seine heutigen Rechenzentrumsflächen im Universitätshauptgebäude.

„Uns ist bei der umfangreichen Umsiedlung unserer IT-Systeme eine nachhaltige, sichere und zukunftweisende Lösung wichtig. Die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Bielefeld macht das möglich“, sagt Dr. Stephan Becker, Kanzler der Universität Bielefeld.

„Im Rechenzentrum der Stadtwerke Bielefeld haben wir einen passenden neuen Standort gefunden und bekommen dort moderne und energieeffiziente Flächen für unsere IT-Systeme“, betonen Frank Michaelis, BITS-Leiter, und Dr. Christian Schepers, Dezernatsleiter Facility Management an der Universität Bielefeld. Die Universität möchte an dem neuen Standort ihre IT-Systeme der Verwaltung, Lehre und Wissenschaft betreiben. Mit der Möglichkeit, mehr als 600 Quadratmeter Fläche bei den Stadtwerken anzumieten, kann das BITS in den nächsten Jahren flexibel auf die Anforderungen insbesondere aus Forschung und Lehre reagieren. Umgesiedelt werden ausschließlich Server, keine Büroflächen und Servicebereiche. Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur NRW und die Gremien der Vertragspartner haben der Zusammenarbeit zugestimmt.

Die Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Müller und Martin Uekmann freuen sich, dass bei der Zusammenarbeit die hauseigenen Themen Energie, IT und Telekommunikation verknüpft werden: „Die Energieversorgung des Rechenzentrums erfolgt durch Ökostrom. Zudem bietet die BITel hohe Bandbreiten für die redundante Anbindung des Rechenzentrums.“ Dr. Ulf Dunker, Geschäftsbereichsleiter IT & Digitalisierung bei den Stadtwerken Bielefeld, ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass neben der Stadt Bielefeld nun auch die Universität langfristig auf uns als verlässlichen IT-Dienstleistungspartner setzt. Mit modernster Technik und diversen Effizienzmaßnahmen – wie zum Beispiel einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Rechenzentrums – können wir zudem unsere Kompetenz als Energieexperte einbringen.“ Die Stadtwerke stellen der Universität eigene IT-Sicherheitszellen zum eigenständigen Betrieb ihrer IT-Systeme zur Verfügung