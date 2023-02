„Stahlzeit“ setzt den Lokschuppen in Flammen

Aufgrund der großen Menge an Pyrotechnik, die in der Halle verbrannt wurde, hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Auftritt der Band "Stahlzeit" im Lokschuppen den Graben vor der Bühne abgesperrt und die gesamte Show über im Blick.

Rammstein-Tribute-Band begeistert Rock- und Metalfans in Bielefeld

Die Band „Stahlzeit“ präsentiert sich nicht nur optisch wie Rammstein. Auch die Stimme des Leadsängers „Heli" erinnert an sein musikalisches Vorbild Till Lindemann.

Neben dem imposanten Bühnenfeuerwerk brannte die Band am Samstagabend (18. Februar) auch ein Hitfeuerwerk der bekanntesten Rammstein-Songs ab. In der großen Halle des Lokschuppen spielte die Band zweieinhalb Stunden vor 1700 Hardrock- und Metalfans und kam dabei ihren Vorbildern ganz nah - jedenfalls in Sachen Aufwand und Inszenierung. Dazu kommt die Ähnlichkeit des Leadsängers Helfried „Heli" Reißenweber mit dem Rammstein-Frontmann Till Lindemann.