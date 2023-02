 „Stahlzeit" setzt den Lokschuppen in Flammen

Rammstein Tribute-Band begeistert Rock- und Metalfans in Bielefeld

Bielefeld

Aufgrund der großen Menge an Pyrotechnik, die in der Halle verbrannt wurde, hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Auftritt der Band "Stahlzeit" im Lokschuppen den Graben vor der Bühne abgesperrt und die gesamte Show über im Blick. Neben dem imposanten Bühnenfeuerwerk brannte die Band am Samstagabend auch ein Hitfeuerwerk der bekanntesten Rammstein-Songs ab.

