Nach Liebesdienst: Bielefelder (35) beklaut Prostituierte

Sein ganzes Geld hatte er bei einer Prostituierten gelassen: 800 Euro. Am Ende des nächtlichen Ausflugs ins Eroscenter stahl er der Frau ihre gesamten Einnahmen und flüchtete. Dafür hat die 21. Große Strafkammer des Landgerichts Bielefeld einen Bordellbesucher (35) zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Zudem muss der Mann 900 Euro Geldstrafe an die Opferschutzorganisation Weißer Ring zahlen und sich alle drei Monate einem Drogentest unterziehen.

Im sogenannten „Knusperhäuschen“ an der Eckendorfer Straße hat ein Freier einer Prostituierten 900 Euro gestohlen (Symbolfoto).

Nach Auffassung der Kammer hatte der Bielefelder, der unter anderem als Koch in einem türkischen Grillimbiss arbeitete, am 20. Januar 2020 kurz nach Mitternacht das Eroscenter an der Eckendorfer Straße besucht und sich von einer Prostituierten acht Stunden lang bedienen lassen. Als dem Deutschen mit kurdischen Wurzeln das Geld ausging, habe er noch einen Extradienst gewünscht, doch diesen Zuschlag im Tausch gegen eine Schachtel Zigaretten nicht bekommen.