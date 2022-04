Stamp: "Ich erkenne überhaupt keine Wechselstimmung in NRW"

Vize-Ministerpräsident und FDP-Landesvorsitzender über Kriegsflüchtlinge, Schulpolitik, Grüne in NRW und Corona

Bielefeld

Minister für für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration – das ist Joachim Stamp (51) in Nordrhein-Westfalen. Auch wegen der aktuellen Flüchtlingswelle aus der Ukraine ist das eine Menge Arbeit. Und der FDP-Landesvorsitzende muss ne­benbei noch Wahlkampf machen. NRW wählt am 15. Mai einen neuen Landtag. Die Liberalen wollen auch an der nächsten Regierung beteiligt sein.

Von Ulrich Windolph und Andreas Schnadwinkel