Stapenhorststraße ab 9. Januar gesperrt

Im Bielefelder Westen wird eine der wichtigsten und am meisten befahrenen Straßen voll gesperrt. Es drohen massive Verkehrsprobleme. Denn am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien starten die Stadtwerke Bielefeld am Montag, 9. Januar, den nächsten Bauabschnitt zur Verlegung eines 110.000-Voltkabels in der Stapenhorststraße.

Mit dem Voranschreiten der Baumaßnahme wird die Stapenhorststraße ab diesem Tag für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Arbeiten beginnen zunächst zwischen der Kriemhildstraße und der Weststraße.

In dem Bereich werden die Arbeiten in der offenen Bauweise, also mit einem Baugraben, vorgenommen. Parallel bereiten die Stadtwerke die Arbeiten in den Abschnitten vor, in denen mit dem Spülbohrverfahren gearbeitet wird. Bei diesem Verfahren ist keine Öffnung der Straßenoberfläche notwendig. Stattdessen wird die Trasse für die Leerrohre, in die später das 110-kV-Kabel eingezogen wird, unterirdisch per Bohrung durchgeführt.

Wichtiges Strom-Infrastrukturprojekt

Zeitgleich läuft die Wiederherstellung der Straßenoberfläche im ersten Bauabschnitt. Wegen des starken Frosts Mitte Dezember und der anschließenden Regenfälle war eine frühere Fertigstellung ausgeschlossen.

Die Verlegung eines 110.000-Volt-Kabels ist ein großes und wichtiges Strom-Infrastrukturprojekt im Bielefelder Westen. Das Kabel soll voraussichtlich ab Ende 2023 das Umspannwerk Zwinger mit dem Umspannwerk der Universität verbinden. Das Projekt ist elementar, um das Stromnetz auf die steigenden Bedürfnisse der kommenden Jahrzehnte vorzubereiten. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie der Ladeinfrastruktur und der Bau der Medizinischen Fakultät der Bielefelder Universität stellen zukünftig enorme Herausforderungen an das Netz.

Alle Häuser, Geschäfte und Praxen bleiben erreichbar

Alle Häuser, Geschäfte und Praxen bleiben in der Zeit der Sperrung für Anwohnerinnen, Anwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden erreichbar. Parken wird für Anwohnerinnen und Anwohner sowie Anliegerinnen und Anlieger (Kundinnen und Kunden, Patientinnen und Patienten, Mandantinnen und Mandanten etc.) an den Stellen der Stapenhorststraße, in denen sich kein Baufeld befindet, wie gewohnt möglich sein. Die Nebenstraßen sind weiterhin erreichbar. Dort können Kundinnen und Kunden, wie es auch jetzt schon gelebte Praxis ist, die vorhandenen Parkflächen für Erledigungen in der Stapenhorststraße nutzen.

Newsletter zum Bauverlauf Foto: Über den Bauverlauf in der Stapenhorststraße informieren die Stadtwerke Bielefeld regelmäßig in einem Newsletter. Anmeldungen per E-Mail an [email protected], Betreff „Info-Newsletter Stapenhorststraße“. Zudem beantwortet die Baustellenkommunikation der Stadtwerke Bielefeld Fragen zur Großbaustelle unter der Telefonnummer 05 21-51 15 22. ...

Ebenfalls ist sichergestellt, dass Rettungswege frei bleiben. Erreichbar bleibt sowohl für Rettungswagen als auch für Besucher das Franziskus-Hospital in der Kiskerstraße. Die Weststraße ist ebenfalls während der gesamten Baumaßnahme für den Verkehr freigegeben. Während der Sperrung wird der Durchgangsverkehr über die Jöllenbecker Straße und die Voltmannstraße sowie über die Werther Straße umgeleitet.

Radler müssen Umwege fahren

Da der Baustellenbereich nicht mit dem Fahrrad passierbar sein wird, erfolgt die Umleitung des Radverkehrs über die Melanchthonstraße, Rolandstraße, Dorotheenstraße und Goldbach. Die Bus-Linien 21, 61 und 62 sowie die Schulbus-Linien 157 und 158 werden während der Sperrung über die Wertherstraße umgeleitet. Auf der Wertherstraße werden alle Haltestellen vom Umleitungsverkehr bedient. Die Linie 27 entfällt in diesem Zeitraum auf der Strecke zwischen Jahnplatz und Oetkerhalle.

Der zweite Bauabschnitt soll im März abgeschlossen werden. Es folgen die Bauabschnitte 3 (März bis Juli) und 4 (Mai bis August). Die gesamte Baumaßnahme in der Stapenhorststraße soll Mitte Oktober abgeschlossen sein.