Bielefeld: Stapenhorststraße für Durchgangsverkehr dicht

Weil die Stadtwerke dort ein 110.000 Volt-Starkstromkabel verlegen, wird die Stapenhorststraße von nächster Woche an zunächst halbseitig und von Januar an zehn Monate lang für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt.

„Wir wissen, dass dies eine große Herausforderung ist, weil die Stapenhorststraße eine Hauptader für den Verkehr in Richtung Westen und Werther ist. Dort fahren jeden Tag 10.000 Autos“, sagt Bielefelds Verkehrsdezernent Martin Adamski.

Doch eine Alternative gebe es eben nicht, erklärt Dr. Nils Neusel-Lange, Geschäftsbereichsleiter Netze bei den

Stadtwerken Bielefeld. „Wir haben geprüft, ob das Kabel auch auf einer anderen Strecke verlegt werden könnte, aber dies ist die direkteste Verbindung. Und das Kabel muss in der Straßenmitte verlegt werden, weil unter der Stapenhorststraße schon viele andere Stromkabel, Fernwärmeleitungen, Wasser- und Kanalrohre liegen, zwischen denen wir es hindurchfädeln müssen.“

Das neue Kabel verbindet das Umspannwerk am Zwinger hinter dem IHK-Gebäude mit dem Umspannwerk an der Universität. Weil das Stromnetz immer stärker gefordert werde unter anderem durch Lademöglichkeiten für E-Autos, Wärmepumpenheizungen und die neue Medizin-Fakultät an der Uni, sei die neue Leitung notwendig, so Neusel-Lange.

Insgesamt ist die Strecke 3,5 Kilometer lang, unterteilt ist sie in drei Bauabschnitte. Abschnitt 1 vom Umspannwerk an der Uni durch die Kurt-Schumacher-Straße bis zur Kreuzung Stapenhorststraße ist bereits fertig, ebenso wie Abschnitt 3 in der Straße Am Zwinger.

Autofahrer werden über die Voltmannstraße und die Jöllenbecker Straße sowie über die Wertherstraße umgeleitet. Radfahrer werden über die Melanchthonstraße, Rolandstraße und die Dorotheenstraße geführt. Foto: Stadtwerkee

Nächste Woche startet dann der gut einen Kilometer lange Bauabschnitt in der Stapenhorststraße, der die mit Abstand massivsten Auswirkungen auf den Verkehr haben wird. Deshalb ist das Vorhaben so getaktet, dass es zwischen der Fertigstellung des Jahnplatzes und dem Beginn der Umbauarbeiten an der Jöllenbecker Straße liegt, erläutert Dirk Vahrson, stellvertretender Leiter des Amtes für Verkehr.

Unterteilt sind die Arbeiten in verschiedene Teilabschnitte. Start ist am Montag auf dem 330 Meter langen Abschnitt zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Bossestraße. Hier wird der Verkehr mit einer Baustellenampel am Baufeld vorbeigeleitet.

Von Januar an wandert das Baufeld dann weiter in Richtung Innenstadt. Und weil die Stapenhorststraße so schmal ist, dass die Sicherheitsabstände zum Arbeitsbereich sonst nicht eingehalten werden könnten, muss die Straße dann für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden. „Die Geschäfte und Häuser, die außerhalb des 40 bis 60 Meter langen Baufeldes liegen, bleiben aber erreichbar“, betont Olaf Strothmann, Leiter der Baustellensteuerung bei den Stadtwerken. Auch die Nebenstraßen bleiben erreichbar, ebenso die Parkplätze außerhalb des Baufelds und die Zufahrt zum Franziskus-Hospital.

Umleitung über Voltmannstraße, Jöllenbecker Straße und Wertherstraße

Umleitungsstrecken für Autos sind die Voltmannstraße und die Jöllenbecker Straße sowie die Wertherstraße. Um diese leistungsfähiger zu machen, sei es möglich, die Ampelschaltungen dort zu optimieren, sagt Dirk Vahrson. Denn die Wertherstraße, so Adamski, sei zur Rush-Hour jetzt schon an ihrer Kapazitätsgrenze. Auch Radfahrer werden das jeweilige Baufeld nicht passieren können, sie werden über Melanchthonstraße, Rolandstraße, Dorotheenstraße und Goldbach geführt. Die Umleitungen für die Buslinien werden derzeit noch erarbeitet.

Die Arbeiten sind in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Für den Durchgangsverkehr wird die Stapenhorststraße von Januar bis Oktober 2023 gesperrt, die Geschäfte und Häuser außerhalb des jeweiligen Baufeldes bleiben aber erreichbar. Foto: Stadtwerke

Um möglichst viel Autoverkehr, der aus Richtung Westen kommt, abzufangen, sollen Park- und-Ride-Parkplätze in den Parkhäusern an der Uni eingerichtet werden, erklärt Verkehrsdezernent Adamski. „Wir wollen die Sperrung dazu nutzen, Pendlerströme aus Werther kommend abzufangen und mit der Stadtbahn in die City zu bringen, gleiches gilt zum Teil für die Busverkehre.“ In der nächsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 29. November soll es weitere Details dazu geben.

Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten im Oktober 2023. Nils Neusel-Lange: „Mit dieser Maßnahme schaffen wir für viele Jahrzehnte Versorgungssicherheit, nicht nur im Bielefelder Westen.“