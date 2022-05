Starker Andrang bei E-Fahrzeugen

Welches E-Auto erfüllt meine Anforderungen? Wie lässt sich ein Lastenrad konfigurieren? Wie viel Platz bieten Wohnmobile im direkten Vergleich? Fragen wie diese und viele mehr konnte am Wochenende der Mobilitätssalon „La Strada“ beantworten. Tausende Besucher strömten zur 22. Auflage in die Bielefelder Altstadt.

Der 22. Mobilitätssalon „La Strada“ lockte über drei Tage viele Menschen in die Bielefelder Altstadt

Glänzende Vorstellung in 1-A-Lage auf dem Alten Markt: Im Schatten der historischen Häuserreihe präsentierten mehrere Mitarbeiter des Autohauses Beresa, hier Verkäuferin Viola Augustin, die Luxusfahrzeuge ihres Arbeitgebers. Ganz schön geräumig: Stadtwerke-Mitarbeiter Thomas Schrutt erkundet ein Leih-Wohnmobil der Firma Dein-Caravan.de.

40 heimische Händler und Betriebe zeigten ihre Fahrzeuge und Zubehör. Anders als noch vor Corona nahmen die Themen E-Mobilität und Zweiräder dabei einen besonders großen Raum ein. Neben den großen Automarken waren etliche kleinere Firmen mit Spezialprodukten vertreten, so zum Beispiel die Firma Aktiva-Mobil Büscher, die sich auf Elektromobile und -rollstühle spezialisiert hat. Geschäftsführer Björn Büscher freute sich über großes Interesse an seinen faltbaren Modellen und an einem luxuriösen E-Mobil namens Gatsby, das einem US-Straßenkreuzer nachempfunden wurde.