Starkregen fordert Einsätze von Feuerwehr und Polizei

Polizisten sperrten die Gefahrenstelle an der Eckendorfer Straße in Bielefeld zeitweise ab.

Café-Besucher räumten in Windeseile die Tische, Bummler zog es zurück in die Geschäfte oder ins Auto. Wer am Donnerstagnachmittag vom Starkregen überrascht wurde und nicht rechtzeitig einen Unterschlupf fand, wurde ordentlich nass. Das waren dann auch Fahrradfahrer oder Fahrgäste, die unter den kleinen Bushaltestellenhäuschen Schutz suchten. Dabei hatte der Deutsche Wetterdienst vor Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in Teilen OWLs gewarnt.