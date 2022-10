Stärkung für Leib und Seele

Gemeinschaft, Begegnung, Teilen - und natürlich ein kostenloses Menü essen - das bedeutet Vesperkirche. Vom 12. bis 26. Februar täglich von 11.30 bis 14 Uhr wird die Neustädter Marienkirche erneut zu einem Ort des Austausches, zu einem Ort der Stärkung im leiblichen wie im spirituellen Sinne. „Einfach teilen“ heißt dann das Motto, „Einfach teilen “ heißt es auch an diesem Sonntag beim Auftaktgottesdienst um 10 Uhr, in dessen Anschluss es auch schon ein Essensangebot gibt.

Vesperkirche öffnet wieder mit 175 Plätzen - Auftaktgottesdienst am Sonntag

2020, vor der Corona-Pandemie, hatte die Vesperkirche Premiere. Damals wurden an 22 Tagen rund 10.000 Mahlzeiten ausgegeben. Anfang 2022 gab es eine Vesperkirche „to go“ (zum Mitnehmen) mit täglich 150 bis 200 Essen. Jetzt freut sich Superintendent Christian Bald über den Mut, die Idee der Vesperkirche - sie wird in der Vorbild-Gemeinde in Stuttgart seit 20 Jahren praktiziert - wiederzubeleben. Bald: „Es kommen Menschen zusammen, losgelöst von ihrer sozialen Stellung.“ Er ist überzeugt davon, dass die Vesperkirche ein Mittel gegen die Vereinzelungstendenzen sei, die sich durch die Pandemie verstärkt hätten.