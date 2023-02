Starthilfe ins Berufsleben

IG Metall legt in Bielefeld Katalog „Best of the Rest“ mit 70 freien Ausbildungsplätzen vor

Bielefeld

Der Fachkräftemangel wird zunehmend spürbar und nach der Coronaflaute wollen die Betriebe wieder mehr ausbilden. Die IG Metall wendet sich nun direkt an die Jugendlichen, um für eine Ausbildung in Industrie und Handwerk zu werben. „Best of the Rest“ titelt der Katalog, in dem gut 70 freie Lehrstellen in insgesamt 16 Betrieben aufgelistet sind, und der jetzt im Internet abgerufen werden kann.

Von Kerstin Sewöster