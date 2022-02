Staus auf dem OWD - Zählstelle wird repariert

Staus auf dem Ostwestfalendamm. Stadteinwärts aus Richtung Quelle ist an diesem Dienstag in Höhe der stationären Blitzanlage eine Fahrspur gesperrt. Am Mittwoch ist die andere Seite an der Reihe. Dann kommt es wie auf dem Foto zu Staus stadtauswärts.

Foto: Bernhard Pierel (Archiv)