Stehen gebliebene Restmülltonnen sollen am Samstag geleert werden

Bielefeld

Die durch den Warnstreik am Dienstag, 28. Februar, stehen gebliebenen Restmülltonnen sollen am kommenden Samstag, 4. März, geleert werden. Der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld bittet deshalb alle davon betroffenen Haushalte, ihre Restmülltonne zunächst wieder an den Stellplatz am Haus zurückzustellen und erst wieder für Samstagmorgen, 6 Uhr, an der Straße bereitzustellen.