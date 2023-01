Steiniger Acker zählt mehr als Energiewende

Einen Solar-Park wie diesen in Rheinland-Pfalz will ein privater Investor auf der Fläche einer Altdeponiefläche errichten. Die ablehnende Stellungnahme des Umweltamtes sorgte in der Bezirksvertretung Jöllenbeck für Empörung.

Bartels wies darauf hin, dass Deutschland unabhängig werden wolle von fossilen Energien, unabhängig von russischen Gaslieferungen. In Bielefeld werde der Plan für einen Solar-Park mit 2,5 Megawatt Leistung aber zunächst vom Naturschutzbeirat und nunmehr auch vom Umweltamt torpediert. Die 3,5 Hektar große Altdeponie-Fläche könne, so Bartels, nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden, in unmittelbarer Nachbarschaft befinde sich ein Gewerbebetrieb mit Schwerlastverkehr. Der Bezirksbürgermeister: „Alles, was das Umweltamt aufführt, ist nicht zutreffend.“