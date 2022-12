„Stenner gehört nach Bielefeld“

Nachdem Kunstsammler Prof. Dr. Hermann-Josef Bunte (80) im November 2019 überraschend seinen Dauerleihvertrag mit dem Kunstforum Hermann Stenner beendet hatte, sollen die 1300 Kunstwerke aus seinem Besitz versteigert werden. Schwerpunkt von Buntes Sammlung ist das Werk des Bielefelder Künstlers Hermann Stenner (1891-1914) und seiner westfälischen und süddeutschen Künstlerkollegen. Der ehemalige Direktor der Kunsthalle, Dr. Friedrich Meschede, nimmt in einem Offenen Brief zur Verkaufsankündigung der Sammlung Bunte Stellung.

Meschede erinnert daran, dass Bunte schon vor seinem eigenen Dienstantritt 2011 Werke aus seiner Sammlung der Kunsthalle als Leihgaben für Ausstellungen zur Verfügung gestellt habe. Als Bunte dann von Hamburg nach Bielefeld umgezogen sei, habe man beschlossen, mit der Sammlung eine große Übersichtsausstellung auszurichten. Friedrich Meschede: „Hintergrund war das Stadtjubiläum 2014 und die Überlegung, Potenziale in Bielefeld zu entdecken. Unter dem Titel 'Das Glück in der Kunst - Expressionismus und Abstraktion um 1914. Sammlung Bunte' fand diese Ausstellung von März bis August 2014 in der Kunsthalle statt. Nie war die Sammlung Bunte schöner präsentiert als in den noblen Räumen von Philip Johnson... Herr Bunte kam fast jeden Tag zu Besuch. Die Welt war in Ordnung, das besagte Glück auf allen Seiten anzutreffen.“