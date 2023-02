Steuerzahlerbund hat Kombibad  im Visier

Der Bund der Steuerzahler beschäftigt sich mit dem geplanten Bau des Kombibads in Jöllenbeck. Dabei geht es unter anderem um den Zeitdruck, der durch die Fristen für die Fördermittel für das Projekt entsteht - und darum, ob das Bad so wie bislang geplant attraktiv genug wird, um die Kosten zu rechtfertigen.

Verband äußert sich zu Bauplänen in Bielefeld

In der März-Ausgabe der Monatszeitschrift „Die NRWNachrichten“ berichtet der Steuerzahlerbund unter der Überschrift „Trügerisches Idyll - Ungeklärte Situation am Kombibad in Jöllenbeck“ über das Thema. „Bürger haben uns darüber informiert“, erklärt Bärbel Hildebrand, Leiterin der Pressestelle des Verbandes.