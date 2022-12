Stieftochter vergewaltigt: sechs Jahre Haft

Das Mädchen war zum Beginn der Taten, die sich im gemeinsam bewohnten Haus in Herford-Elverdissen ereigneten, neun Jahre alt. Von da an nahm der Angeklagte insgesamt 55 mal schwere sexuelle Handlungen an dem Mädchen vor und vergewaltigte das Kind darüber hinaus ein Mal, so die Kammer.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch