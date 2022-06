Stiftung schüttet 25.000 Euro aus

14 Organisationen in OWL profitieren von Spenden

Bielefeld

Über ihre Stiftung, die Parker Hannifin Foundation, verteilen die Maschinenbauer des US-Konzerns Parker Hannifin seit 1953 Gelder an soziale Einrichtungen. Aktuell profitieren davon 14 Organisationen aus OWL, deren Vertreter sich am Dienstag Spendenschecks im Gesamtwert von gut 25.000 Euro aus der Unternehmensniederlassung in Senne abholten.

Von Markus Poch