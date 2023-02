Stillstand in den Kasernen

Seit Januar 2020 steht die Rochdale-Kaserne an der Oldentruper Straße leer, im Februar 2020 hat die Britische Armee die Catterick-Kaserne an der Detmolder Straße aufgegeben. Beide Konversionsflächen bieten der Stadt ein enormes Entwicklungspotenzial, doch in beiden Kasernen geht es nicht recht voran.

Was aus den Konversionsflächen in Bielefeld wird, ist weiter offen

Die Gebäude in der Rochdale-Kaserne sind nicht an öffentliche Ver- und Entsorgungsnetze angeschlossen. Bis dort jemand wohnen kann, wird es noch lange dauern.

Immerhin wird ein Teil der Catterick-Kaserne seit September 2021 von der Bundespolizei als Ausbildungsstandort genutzt. Offiziell läuft der Mietvertrag dort noch bis September 2024. Doch im März vergangenen Jahres hatte der stellvertretende Standort-Leiter verkündet, dass die Bundespolizei gerne über diesen Zeitpunkt hinaus bleiben würde. Immerhin sind 57 Millionen Euro in die Nutzung der Immobilie als Ausbildungszentrum investiert worden. Die Gewerkschaft der Polizei hebt die guten Bedingungen in Bielefeld hervor: Neben den Autobahnanschlüssen an die A2 und die A33 gebe es mit mehr als 22 kernsanierten Büro- und Unterkunftsgebäuden Platz für mehr als 700 Beschäftigte sowie weitere Außentrainingsflächen. CDU-Kreisvorsitzende Dr. Christiana Bauer und die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Stieghorst unterstützen diesen Wunsch.