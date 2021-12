Stolpersteine erinnern an Schicksale

Bielefeld

Zehn weitere so genannte Stolpersteine des Berliner Künstlers Gunter Demnig erinnern in Bielefeld an Verfolgte und Opfer des Nationalsozialismus. An drei Adressen setzte Demnig die Betonsteine vor den früheren Wohnhäusern der Verfolgten ins Pflaster – mit einer Messingplatte auf der Oberseite, in die deren Namen graviert wurden.

Von Peter Bollig