Störungen bei Habeck-Auftritt in Bielefeld

Robert Habecks Auftritt bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Bielefeld ist am Montagmittag eskaliert.

Etwas 70 Menschen protestierten beim Auftritt von Robert Habeck in Bielefeld.

70 Personen haben die Rede des Bundeswirtschaftsministers mit Rufen wie "Frieden schaffen ohne Waffen" und "Kriegstreiber, Kriegstreiber" massiv gestört.

Zu der diffusen Gruppe gehörten Radikalpazifisten, Impfskeptiker und Staatskritiker. Die Grünen sehen sich wegen ihrer Haltung, der Ukraine schwere Waffen zu liefern, in der Kritik.

Nachdem Habeck und Mona Neubaur, NRW-Parteichefin und Spitzenkandidatin zu Wahlkampfveranstaltungen in Münster und Dortmund aufgebrochen sind, bleibt für die Polizei die Aufarbeitung des Protests. Der sei nicht angemeldet gewesen, sagt Polizeisprecher Fabian Rickel – habe aber wohl auch nicht angemeldet werden müssen, weil bei Wahlkampfveranstaltungen im öffentlichen Raum alle Interessierten teilnehmen könnten. Und damit auch Andersdenkende.

Die Grünen haben, so Christina Osei (Kandidatin im Wahlkreis 92), im Vorfeld mit Protesten gerechnet, aber „nicht in dieser Vehemenz“. Sie werfen der Polizei vor, die eigenen Ordner zu spät dabei unterstützt zu haben, die Demonstranten auf Abstand zu halten. In zwei Fällen soll es zu Rangeleien zwischen Ordnern und Protestlern gekommen sein, Rickel berichtet zudem von einem Ei-Wurf, der ins Leere gegangen sei. Anzeigen sind nicht erstattet worden.