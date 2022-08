Stadtbahnschubserin: „Die Stimmen haben das verlangt“

Die Staatsanwaltschaft strebt die dauerhafte Unterbringung der mutmaßlich an einer paranoidhalluzinatorischen Schizophrenie leidenden Beschuldigten in der geschlossenen Gerichtspsychiatrie an. Die Frau, die „Stimmen“ hören will, sei eine Gefahr für die Allgemeinheit, sagt die Anklagebehörde. Das Landgericht will über die zeitlich unbestimmte Unterbringung an zwei weiteren Verhandlungstagen bis zum 25. August entscheiden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet