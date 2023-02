Streik sorgt für starke Einschränkungen in Bielefeld

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat im Rahmen der aktuellen Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst an diesem Dienstag erneut zu Streiks aufgerufen. Betroffen sind davon in Bielefeld neben den Stadtwerken das Verkehrsunternehmen Mobiel, die Bielefelder Bäder (BBF), die Telekommunikationstochter Bitel, die MVA Bielefeld-Herford und die Bielefelder Netze mit insgesamt rund 2.600 Beschäftigten, die Stadtverwaltung und auch die Sparkasse.

Am Dienstag wird Mobiel erneut bestreikt. Der Fahrplan für Busse und Bahnen wird außer Kraft gesetzt.

Wie bereits berichtet, wird Mobiel den Fahrplan für diesen Dienstag außer Kraft setzen. Je nach Streikbeteiligung können vereinzelte Stadtbahnen und Mobiel-Busse unterwegs sein. Gültigkeit behält der Fahrplan für die Linien, die von Fremdunternehmen bedient werden. Aufgrund des Streiks wird voraussichtlich auch das Mobiel-Service-Center in der unterirdischen Jahnplatz-Haltestelle geschlossen bleiben und werden die Hotlines nur sehr eingeschränkt erreichbar sein.

Die vier Hallenbäder werden vormittags geöffnet sein, ob auch im weiteren Tagesverlauf, hängt von der Streikbeteiligung ab. Das gilt auch für die Oetker-Eisbahn.

Zu erheblichen Einschränkungen kommt es in den städtischen Kitas. Voraussichtlich 24 der insgesamt 42 Kitas sind geöffnet, die meisten jedoch nur mit einem Notdienst. Die betroffenen Eltern wurden bereits informiert.

Auch der Umweltbetrieb (UWB) wird bestreikt. Zu Einschränkungen kommt es auf den Wertstoffhöfen Nord und Süd sowie bei der Müllabfuhr. Da bislang nicht bekannt ist, in welchem Ausmaß die Müllabfuhr vom Streik betroffen ist, bittet der Umweltbetrieb alle Bürgerinnen und Bürger, bei denen für diesen Dienstag eine Leerung geplant ist, ihre Mülltonnen an die Straße zu stellen. Ob und wann es zu möglichen Nachholterminen für die ausgefallenen Leerungen kommt, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

Betroffen vom Streik sind auch die Friedhöfe der Stadt. Die geplanten Bestattungen finden trotzdem statt, ein Notdienst ist eingerichtet. Der Immobilienservicebetrieb weist zudem darauf hin, dass sich Hausmeisterdienste im Streik befinden könnten. Städtische Sporthallen, die von Sportvereinen genutzt werden, bleiben daher möglicherweise verschlossen. Gleiches gilt für Schul- und Verwaltungsgebäude, in denen Abendveranstaltungen stattfinden.

Beratungstermine könnten verschoben werden

Durch den Streik wird es voraussichtlich auch bei der Sparkasse zu Einschränkungen im Geschäftsverkehr kommen. „Wir gehen davon aus, dass am Dienstag einige unserer Filialen nicht oder nur mit Verspätung öffnen können“, so Sparkassensprecher Christoph Kaleschke. Auch einzelne Beratungstermine könnten verschoben werden. Das telefonische Kunden-Service-Center der Sparkasse ist unter der Telefonnummer 0521/294-0 zwischen 8 Uhr und 19 Uhr erreichbar. Für dringend notwendige Kartensperrungen empfiehlt der Sparkassensprecher die bundesweite Telefonnummer 116116. Die Sparkasse wird am Dienstag über ihre Internetseite (www.sparkassebielefeld.de) darüber informieren, welche Filialen von den Streikmaßnahmen betroffen sind.