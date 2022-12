Streit an Waschanlage eskaliert

Polizeisprecher Michael Kötter: „An der Gütersloher Straße hat ein Mercedes-Fahrer einen anderen Autofahrer am Freitag, 23. Dezember, mit einer sogenannten Waschlanze verletzt.“

Gegen 12.30 Uhr am Tag vor Heiligabend wartete ein 67-jähriger Bielefelder mit seinem Pkw an der SB-Waschanlage in Nähe der Einmündung der Osnabrücker Straße auf eine freie Waschbox. Als ein Mercedes-Fahrer neben ihm nicht an einen freigewordenen Waschplatz fuhr, nutzte der 67-Jährige die Gelegenheit.

Dies schien dem Mercedes-Fahrer zu missfallen - der 50-Jährige platzierte sein Fahrzeug hinter dem Auto des 67-Jährigen. Als er auch noch die Waschlanze nahm und sein Auto absprühte, musste der 67-Jährige tatenlos zusehen. Dabei entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den beiden Fahrern.

Dieser Streit entbrannte erneut, als keiner der beiden bereit war, sein Fahrzeug in eine erneut frei verfügbare Waschbox zu fahren. Bei der Auseinandersetzung stieß der 50-Jährige zweimal die Waschlanze gegen den Oberkörper des 67-Jährigen, der im Anschluss die Polizei rief.