Streit um Mufflon-Herde geht weiter

Sieben erwachsene Mufflon-Schafe und sechs Widder streifen durch den Teutoburger Wald. Im Frühjahr haben sie Nachwuchs bekommen, so dass zu der Herde nun sieben Lämmer gehören. Was wird aus ihnen?

Für die neue Jagdsaison, die am 1. August begonnen hat, sind sieben der Tiere zum Abschuss freigegeben – und damit erneut nicht die gesamte Herde, wie es die August Klasing‘sche Familienstiftung, in deren Wald die Herde lebt, seit Jahren fordert und in einem durch alle Instanzen reichenden Rechtsstreit mit der Stadt auch mehrfach eingeklagt hat.