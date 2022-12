Mal sind sie drin, mal wieder raus

Die Bezirksvertretung Mitte hatte am vergangenen Donnerstag nichts gegen die Aufnahme von Vertretern des Handelsverbandes und der IHK in das angeblich reine Organisations- und Koordinationsgremium einzuwenden. Die rot-grün-rote Mehrheit im Stadtentwicklungsausschuss aber korrigierte diesen Beschluss am darauffolgenden Dienstag und wählte die Vertreter wieder raus. Zum einen, weil alles mit ihnen abgesprochen sei. Zum anderen, weil es mit Henner Zimmat von den Altstadt-Kaufleuten bereits einen wortstarken Vertreter des Handels im Koordinierungsteam gebe. Maßgeblich sei Adamski zufolge ohnehin die größere Runde, in der das Konzept für die Umgestaltung der Altstadt entwickelt werden solle. In dieser größeren Runde seien Handelsverband und IHK vertreten. Am Ende müsse ohnehin der Rat alles entscheiden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch