Streitbörger erweitert in Herford

Erweiterung der Bielefelder Kanzlei Streitbörger in Herford: Anwältinnen und Anwälte der Sozietät Streitbörger am neuen Standort Herford: Oliver Meinert, Dr. Claas Birkemeyer, Corinna Maringer und der Managing Partner Dr. Jost Streitbörger.

Offiziell eröffnet das neue Streitbörger-Büro in der Herforder Schönfeldstraße 3 am 1. Dezember. Das Team ist unter der Adresse schon jetzt erreichbar und hat seine Tätigkeit in Herford bereits aufgenommen.

Die Leiterin und neue Streitbörger-Partnerin Corinna Maringer, seit 2003 als Rechtsanwältin und 2014 als Notarin in Herford tätig, praktiziert einzig am neuen Streitbörger-Standort. Abwechselnd in Herford und in Bielefeld präsent sind vier weitere Mitglieder der nun zehnköpfigen Bielefelder Praxisgruppe Öffentliches Baurecht und Immobilienrecht: Rechtsanwältin Ivonne Bartling sowie die Rechtsanwälte Oliver Meinert, Dr. Claas Birkemeyer und Patrick Komos.

Termine am neuen Herforder Standort können bereits vereinbart werden unter der Telefonnummer 05221/873110 und über die E-Mail-Adressen auf www.streitboerger.de.

Neben dem Schwerpunkt auf Bau- und Immobilienrecht sowie Arbeitsrecht ist der neue Streitbörger-Standort auch Anlaufstelle für sämtliche weitere Rechtsgebiete einer der führenden Wirtschaftssozietäten, die insgesamt mehr als 70 Anwältinnen und Anwälte in Bielefeld, Düsseldorf, Hamm, Lingen, Münster und Potsdam kompetent abdecken.

Streitbörger hat eigene Anwaltszulassungen in New York und Madrid sowie durch Hochschulabschlüsse im Ausland gestützte Kompetenzen in den Rechtssprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Polnisch und Russisch. Daneben unterhält die Sozietät langjährige Kontakte zu Partnerkanzleien im internationalen Beratungsnetzwerk DIRO.

Eine Vielzahl inhabergeführter Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größe finden sich unter den Mandanten, daneben Banken und Sparkassen sowie Städte und Gemeinden. Die Kanzlei sieht sich als ein modernes Wirtschaftsunternehmen mit regionalem Bezug und erfreut sich großer Anziehungskraft auf junge Anwälte und Anwältinnen, aber auch Auszubildende. Die meisten Anwälte sind zugleich Partner – und somit selbst Unternehmer. „Ziel einer jeden Beratung ist, das Problem des Mandanten schnellstmöglich und bestmöglich zu lösen“, heißt es auf www.streitboerger.de.