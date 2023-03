Bielefeld: 900 Haushalte und Firmen von Stromausfall betroffen

Stromversorgung in betroffenen Stadtteilen nach 45 Minuten wieder hergestellt

Bielefeld

Plötzlich wurde es am Dienstagvormittag (7. März) an mehreren Straßen in Bielefeld dunkel. Grund dafür war ein Stromausfall, von dem der östliche Teil der Stadt betroffen war. Nach rund 45 Minuten war die Stromversorgung wieder hergestellt.

Von Christian Müller