Studierendenausschuss fordert Konsequenzen

Erstsemester sollten beim Kneipentour-Wettbewerb (Pub Crawl) im Rahmen der Orientierungswoche sich am 10. Oktober unter anderem auf der Straße entkleiden, sexistische (Kuss-)Spiele veranstalten und Frauen und Männern an die Hinterteile greifen. Das Ganze sollte möglichst gefilmt und in sozialen Medien veröffentlicht werden, so die Aufforderung der veranstaltenden Fachschaft für Wirtschaftswissenschaften (WiWi).

„Diese Aufforderungen an die betreuten Erstsemester sind ein Aufruf zu sexuellen Übergriffen. Wir fordern eine konsequente und transparente Aufarbeitung der Geschehnisse und nachhaltige Konsequenzen für die Verantwortlichen“, sagt dazu der AStA.

Weiter heißt es in der Stellungnahme des Studierendenausschusses: „Da die WiWi-Fachschaft dies bereits in ihrem Statement verspricht, sind wir gespannt, welche konkreten Maßnahmen nun beraten werden, um solche Situationen zukünftig zu verhindern. Was in dem Statement der Fachschaft nicht thematisiert wird, ist die Tatsache, dass diese Aufgaben für das Pub Crawl seit mindestens zwei Jahren verwendet wurden. Es kann nicht sein, dass die WiWi-Fachschaft aus dem letzten Jahr keine Konsequenzen zog und öffentlicher Druck nötig sein musste, damit der Aufruf zu sexuellen Übergriffen ernst genommen wird. Mit dem Wissen der Tatenlosigkeit können wir das Statement der Fachschaft nicht ernst nehmen.“

"Es kommt immer wieder zu Grenzüberschreitungen"

Das Ereignis reihe sich in Erfahrungen ein, die Erstis seit langem machen würden, sagt der AStA. Der Vorwurf des Studierendenausschusses: „Es kommt immer wieder zu Grenzüberschreitungen gegenüber den jungen Studenten, von Wetten über sexuelle Handlungen mit Erstsemestern über sexistische und sexualisierende Aufgaben bei Ersti-Veranstaltungen bis hin zu übergriffigem Verhalten.“

Insbesondere in der Fachschaftsarbeit liegt hierbei nicht nur auf Grund von Alter und Geschlecht, sondern auch durch die Asymmetrie der unterschiedlichen Funktionen ein Machtgefälle vor, sagt der AStA. „Die erfahrenen Fachschaftsmitglieder haben eine besondere Stellung gegenüber den Erstsemestern, die zu oft ausgenutzt wird.“

"Awareness-Konzepte auf allen Ersti-Veranstaltungen"

Konsequenzen können und müssen daher nicht allein in der Fachschaft für Wirtschafts-wissenschaften folgen, sagt der Studierendenausschuss. Die Vorkommnisse in der WiWi-Fachschaft machten eine strukturelle Problematik sichtbar, der dringend begegnet werden müsse. „In einem ersten Schritt werden wir uns als AStA für verpflichtende und umfassende Awareness-Konzepte auf allen Ersti-Veranstaltungen einsetzen. Dadurch erhoffen wir uns nicht nur einen besseren Schutz für Erstsemester, sondern auch eine Sensibilisierung innerhalb der Fachschaften für die Thematik“, kündigt der Studierendenausschuss an.

Und das fordert der AStA als Konsequenzen: verpflichtende und ausgearbeitete Awareness-Konzepte auf Ersti-Veranstaltungen aller Fachschaften, die offengelegt werden ● sofortiger Ausschluss von Fachschaftsmitgliedern, welche verantwortlich für den Aufruf der sexuellen Übergriffe sind - in diesen und vorherigen Fällen ● eine detaillierte und transparente Aufarbeitung der Geschehnisse durch die Fachschaft ● ein anonymes Erfassungssystem inklusive Auswertung von sexualisierter Diskriminierung und Gewalt seitens der Universität ● regelmäßige und verpflichtende Sensibilisierungsworkshops für Fachschaftsmitglieder.