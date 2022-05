Studiert unter erschwerten Bedingungen

Bielefeld

Wer am Freitagabend in der Universität zu Gast war, könnte einen Augenblick ins Staunen geraten sein: Rot kostümierte Pagen nahmen die Ankommenden in Empfang, warmes Licht schien von der Empore, und große Luftballons schwebten über dem Boden vor dem Westend. Es war der Tag der Absolventen an der Uni Bielefeld – nachträglich für 2021.

Von Philipp Körtgen