Sturmwarnung für Bielefeld: Parks und Wälder meiden

Bielefeld

Die Menschen in unserer Stadt müssen sich auf ungemütliches Wetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Sturmböen für Bielefeld herausgegeben. Der Umweltbetrieb appelliert an die Bürger, Waldgebiete, Tierpark, Friedhöfe und Parks in den nächsten Tagen zu meiden.

Von Aleksandra Marunic