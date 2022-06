Suche nach einem vermissten Mann

Seit 18.50 Uhr wird der 76-jährige Alexander E. aus dem Altenwohnheim Quellenhof vermisst. Mögliche Anlaufadressen könnten seine ehemalige Wohnanschrift in der Kolberger Straße in Stieghorst oder auch Kontakte in Lemgo und Detmold sein.

Wer hat Alexander E. gesehen? Foto: Polizei Bielefeld

Der demente Mann ist etwa 1,75 Meter groß, korpulent und hat grau-schwarze Haare. Er trägt vermutlich eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, eine grüne Strickjacke, eine schwarze Jacke und eine hellblaue Cap.

Hinweise zu der vermissten Person nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter Tel. 0521/5450 entgegen.