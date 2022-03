Supermarkt-Mitarbeiter überfallen

Die Bielefelder Kripo fahndet nach zwei Räubern, die am frühen Mittwochmorgen in Windelsbleiche einen Supermarkt-Mitarbeiter mit einer Pistole und einem Zimmermannshammer bedroht haben.

Kriminalbeamte der Polizei Bielefeld suchen zwei Männer, die in einem VW T-Roc mit Osnabrücker Kennzeichen geflüchtet sind.

Der Mitarbeiter begab sich gegen 5.30 Uhr zu dem Edeka-Supermarkt an der Windelsbleicher Straße. An einer Seitentür des Gebäudes wurde er von zwei Räubern abgepasst.

Die Männer forderten ihn auf, Bargeld des Supermarktes auszuhändigen. Dabei bedrohte einer der Täter den Mann mit einer Pistole. Der Mitarbeiter gab später an, erkannt zu haben, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelte, woraufhin er sich zur Wehr setzte. Dann jedoch nahm der zweite Täter einen Zimmermannshammer zur Hand und schlug damit nach ihm, um der Forderung Nachdruck zu verleihen.

Daraufhin händigte der Mitarbeiter das Bargeld aus. Darüber hinaus erbeuteten die Räuber mehrere Zigarettenschachteln . Die Täter stiegen im Anschluss in einen blauen VW T-Roc mit Osnabrücker Kennzeichen, den sie zuvor an der Ecke Vendreesstraße abgestellt hatten, und flüchteten in Richtung Brackwede.

Beide Männer waren zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und hatten eine sportliche Statur, braune Augen und ein südländisches Erscheinungsbild. Sie trugen Kapuzen und waren mit einem Stofftuch vermummt. Der Rädelsführer hatte einen arabischen Akzent.

Der Mann mit der Pistole trug eine graue Arbeitshose mit farbigen Streifen am Oberschenkel.

Der Mann mit dem Hammer trug eine schwarze Jogginghose.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0521/545-0 entgegen.