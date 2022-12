Tablets nun doch für alle Schüler

Bielefeld

Nun soll doch jedes Schulkind in Bielefeld ein Tablet zur Verfügung gestellt bekommen und nicht nur jedes zweite. Kurz vor der Verabschiedung des Haushaltes für 2023 im Rat hatte die CDU dieses Anliegen noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt, obwohl sie damit in den Haushaltsberatungen zuvor an der rot-grün-roten Mehrheit gescheitert war.

Von Peter Bollig