Tabletten vertauscht: Bielefelder stirbt

Jedes Mal, wenn Ahmad S. mit seiner Frau Kateryna N. das Grab seines Bruders auf dem Bielefelder Sennefriedhof gepflegt hat, ruft er anschließend die Eltern in Syrien an, um mit ihnen am Grab zu beten.

Mohammad S. (26) starb vor zwei Jahren, weil er im Städtischen Klinikum Bielefeld Tabletten bekommen hatte, die für seinen Bettnachbarn bestimmt waren. Deshalb standen jetzt zwei Krankenschwestern wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht – eine 64-Jährige aus Steinhagen und eine 24-Jährige aus Bielefeld.

„Stressiger Tag“

Beschäftigte der Klinik sagten aus, der 30. Juli 2020 sei wieder ein sehr stressiger Tag gewesen. Zu allem Überfluss habe sich eine Privatpatientin geweigert, das Ergebnis ihres Corona-Tests in einem Isolationszimmer abzuwarten. „Ich musste vier oder fünfmal zu ihr“, sagte ein Krankenpfleger. Wegen der Corona-Hygienevorschriften habe er sich nach jedem Kontakt mit der Frau umziehen müssen.

„Namen verwechselt“

Um den Pfleger zu entlasten, übernahm es die damals 62 Jahre alte Krankenschwester, die Gabe des Betäubungsmittels Methaddict vorzubereiten. Ein krebskranker Patient in Zimmer 116 war drogenabhängig und sollte das Methadon-Präparat bekommen – zwei Tabletten zu je 40 Milligramm. „Ich habe die Tabletten in einem Töpfchen auf das Tablett für den Krebspatienten gestellt, aber aus Versehen den Namensaufkleber von Herrn S. genommen“, sagte die Angeklagte unter Tränen. „Es tut mir unendlich leid! Ich bitte um Entschuldigung, auch wenn ich weiß, dass nichts, was ich sage, Ihren Bruder zurückholen kann!“

Mohammad S. machte eine Ausbildung zum Lokführer. Er war wegen eines kleine Routineeingriffs im Krankenhaus und sollte bald entlassen werden. Foto: Althoff

Verteidiger Dr. Detlev Binder wies auf „die Ausnahmesituation“ der Frau hin. „Es war nicht nur die Belastung durch Corona. Ein paar Monate vorher war ihre Schwester an Krebs gestorben, und nun war auch noch bei ihrem Ehemann Krebs festgestellt worden.“

Wäre alles auf der Station nach Vorschrift gelaufen, hätte der Fehler der Krankenpflegerin keine Folgen gehabt. Denn die Person, die einem Patienten Arznei gibt, sollte die 5-R-Regel befolgen: Sie muss prüfen, ob es der richtige Patient, das richtige Mittel, die richtige Dosierung, die richtige Darreichungsform und der richtige Zeitpunkt ist. Aber alles das geschah nicht.

Keine Dokumentation

Bis heute ist ungeklärt, wer am Spätnachmittag jenes Tages die Medikamente auf der Station verteilte. Alle Pflegekräfte bestreiten, das getan zu haben, und eine Dokumentation gibt es offenbar nicht. Allerdings sagte eine Krankenschwester bei der Kripo aus, sie habe gesehen, wie die Schwesternschülerin mit dem Wagen, auf dem das Blutzuckermessgerät und die Medikamente gestanden hätten, losgezogen sei. So fand sich die heute 24-Jährige ebenfalls auf der Anklagebank wieder. Doch sie bestritt mit Nachdruck, Medikamente ausgeteilt zu haben. „Man hat mich im Krankenhaus massiv bedrängt, es zuzugeben. Die suchten einen Sündenbock.“

„Krankenschwester war Mitte 20“

Der damalige Bettnachbar, für den das Methadon bestimmt war, sagte, es sei eine Schwester „Mitte 20“ mit dunklen Haaren gewesen, die Mohammad S. die Tabletten gegeben habe. Diese Beschreibung trifft auf die Angeklagte zu, nicht aber die Schätzung ihres Gewichts, das der Zeuge bei der Kripo mit 75 Kilogramm angegeben hatte – 50 Kilo weniger als die Angeklagte wiegt. Zudem hatte der Zeuge die Frau bei einer Fotovorlage durch die Polizei nicht wiedererkannt.

Der frühere Bettnachbar sagte, er erinnere sich noch an einen kurzen Dialog: „Mohammad meinte, er kriegt keine Medizin, aber die Schwester sagte, doch, das wäre in Ordnung.“

Letzte Nachricht an den Bruder

Wenig später schickte Mohammad S. seinem Bruder die Nachricht, er habe zwei Tabletten bekommen und fühle sich sehr schlecht. Am nächsten Morgen wachte er nicht mehr auf. Er wurde ins Koma gelegt und in die Neurologie des Evangelischen Krankenhauses Bethel gebracht, wo am 20. August sein Hirntod festgestellt wurde. Das Methadon hatte zu einer tödlichen Hirnschwellung geführt.

Das Klinikum Mitte in Bielefeld: Hier bekam ein Patient die falschen Tabletten. Foto: Thomas Starke

Sein Bruder Ahmad S. beschrieb vor Gericht, was der Verlust für die Familie bedeutet. „Mein Bruder und ich sind aus Syrien geflohen, weil wir zum Militär sollten. Meine Mutter sagte zu mir: Pass‘ auf deinen Bruder auf! Das ist mir nicht gelungen, und das lastet schwer auf meinen Schultern.“ Bis heute könne niemand in der Familie begreifen, das so ein Fehler ausgerechnet in Deutschland passiert sei.

Verteidiger fordert Freispruch

Die Staatsanwältin forderte für die ältere Krankenschwester, die jetzt in Rente ist, eine Strafe von 90 Nettotageseinkommen á 50 Euro, also 4500 Euro. Die jüngere Krankenschwester (sie studiert inzwischen), die als Schwesternschülerin kein Methadon hätte ausgeben dürfen und trotz des Einwands des Patienten die Gabe nicht noch einmal geprüft habe, sollte 180 Tagesnettoverdienste von je 20 Euro zahlen, also 3600 Euro. Ihr Anwalt Dr. Holger Rostek forderte dagegen einen Freispruch: „Niemand hat gesehen, wer die Medikamente ausgegeben hat.“ Richterin Sonja Poppenborg verhängte schließlich 80 Tagessätze gegen die ältere Angeklagte, deren Geständnis sie würdigte. Für die Jüngere hielt sie 70 Tagessätze für angemessen, weil sie noch in der Ausbildung gewesen sei.

Angeklagte nimmt Urteil an

Rechtsanwalt Dr. Rostek sagte, er wolle für seine Mandantin in Berufung gehen. Dagegen erklärte die ältere Krankenschwester, sie nehme das Urteil an.

Anwalt Gordon Frohne, der die Hinterbliebenen vertritt: „Das Krankenhaus hat nach dem Unglück eine großzügige Soforthilfe gezahlt. Trotzdem prüfen wir, ob wir weitere Ansprüche geltend machen.“